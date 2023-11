Migros: Un employé ignore une femme en danger car il est en pause

L’entraîneur de boxe Angelo Gallina et ses deux protégés Gabi Timar et Nori Jashari ont prodigué les premiers soins à la malheureuse.

Le Grison, entraîneur de boxe, était accompagné de deux professionnels suisses de la discipline, Nori Jashari et Gabriela Timar. Seuls, ils ont donc dû prodiguer les premiers soins à la malheureuse. Une expérience stressante, d’autant plus que les secours ont mis du temps à localiser la blessée et ses bienfaiteurs. «Au fur et à mesure que le temps passait, nous commencions à devenir nerveux. Par phases, la dame devenait complètement absente et n’était plus réceptive», confie Angelo Gallina. Heureusement, les ambulanciers ont pu prendre le relais à temps.