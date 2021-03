Déjà 200 produits portent leur note en bien-être animal et durabilité, annonce le distributeur. Migros

Plus de clarté en faisant ses courses: voilà le but de Migros, qui notera progressivement tous les produits de ses marques avec une échelle d’une à cinq étoiles au niveau de leur impact écologique et du respect de l’animal au cours de la production. Les notes seront calculées par l’entreprise d’écobilans Treeze, la fondation MyClimate et la Haute École des sciences agronomiques (HAFL). L’idée n’est pas d’être parfaits, mais d’être transparents, indique le géant orange. Par exemple, la viande de bœuf ne recevra jamais plus que la note minimale car, même produite dans les meilleures conditions, elle reste très lourde pour le climat.

«Les calculs semblent fiables, donc c’est déjà un bon premier pas par rapport à ce qui se fait ailleurs, et il sera toujours temps d’affiner par la suite, estime Sébastien Humbert, expert en durabilité chez Quantis, qui pratique aussi les écobilans. Le problème de ce type d’échelle, c’est qu’elles gomment les proportions réelles dans lesquelles certains produits sont pires que d’autres. Par exemple, un produit peut avoir généré 100x plus de CO 2 qu’un autre, sans que cela soit visible pour le consommateur.»

La viande n’est jamais vraiment durable

L’expert rappelle que les labels essentiels existent déjà, notamment le bio, qui, pour simplifier, devrait représenter la norme pour un produit respectueux de l’environnement, plus que la provenance. Concernant le bien-être animal, les éléments les plus importants comme l’élevage en plein air ou au sol sont aussi déjà inscrits sur les produits. Quant à la question fondamentale du bien-être d’un animal d’élevage, exploité pour son lait, ses œufs ou sa viande, il s’agit plus de philosophie que de science, estime-t-il.