Une nouvelle chute spectaculaire sur un Grand Tour, et malheureusement toujours le même coureur. Le Colombien Miguel Angel Lopez a joué de malchance lors de la première étape du Giro, disputée samedi.

Le troisième de l’édition 2018 a vécu un Tour nettement plus court cette année. Après seulement neuf kilomètres de course lors du contre-la-montre inaugural, il a été contraint à l’abandon. En pleine ligne droite, le coureur de l’équipe Astana a fait connaissance avec un trou sur la route. Il a fini sa course encastré dans les barrières de protection sur le côté de la route.