Cyclisme : Miguel Angel Lopez sort du brouillard en vainqueur

Le Colombien s’est montré le plus fort en montagne, dans la 18e étape du Tour d’Espagne.

«Superman» Lopez a franchi la ligne 14 secondes devant Roglic, deuxième juste devant Enric Mas (Movistar) et Egan Bernal (Ineos-Grenadiers). «Cela faisait quatre ans que je n’avais plus gagné dans la Vuelta. Le faire aujourd’hui dans l’étape reine me rend fier et me motive encore plus. On a offert un joli spectacle», s’est réjoui le Sud-Américain.