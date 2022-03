Motocyclisme – Miguel Oliveira parfait sous la pluie

Monsieur le président n’est pas venu pour rien: 62'923 spectateurs recensés ce dimanche, qui ont dû attendre longtemps leur dessert – la course MotoGP –, la pluie s’étant abattue avec force sur Lombok, obligeant les organisateurs à retarder le départ de la course principale de 75 minutes.

Coup de chapeau à Binder

Un départ parfaitement maîtrisé par Fabio Quartararo (Yamaha), mais aussi par le futur vainqueur, le Portugais Miguel Oliveira (KTM) et l’Australien Jack Miller (Ducati). Ces quatre hommes allaient faire la course en tête, devant les deux Suzuki d’Alex Rins et Joan Mir. Deuxième derrière un Oliveira parfait, Quartararo était heureux comme après une victoire pour ce premier podium MotoGP sous la pluie, alors que Johann Zarco (Ducati), troisième, pouvait avoir quelques regrets, son rythme ayant été impressionnant dans la seconde partie de la course.