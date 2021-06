MotoGP - Miguel Oliveira s’impose en Catalogne devant Johann Zarco

Un point pour Tom Lüthi

En Moto2, nouveau doublé des deux pilotes d’Aki Ajo, le leader du championnat, l’Australien Remy Gardner et le rookie espagnol Raúl Fernández. Thomas Lüthi, après une course très courageuse, marque le point de la quinzième place, son deuxième de la saison.

Séquence émotion en Moto3, puisque les trois premiers de la course – Garcia, Alcoba et Öncü – sont montés sur le podium en portant un T-shirt à l’effigie de Jason Dupasquier, qui a perdu la vie une semaine plus tôt au Mugello, une scène répétée sur le podium Moto2. (JCS)