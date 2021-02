France : Mika a été récemment endeuillé

Le chanteur, ex-coach haut en couleur dans «The Voice» sur TF1, a révélé qu’il avait perdu sa maman fin 2020.

Mika a fait une révélation plutôt inattendue, dans «Le Parisien» vendredi 5 février 2021. Alors que le chanteur de 37 ans évoquait la diffusion (sur France 5 vendredi 5 février 2021) de son concert enregistré mi-décembre 2020 à l’Opéra royal de Versailles, il a confié que c’était, ce jour-là, la dernière fois que sa maman l’avait vu sur scène avant qu’elle ne décède. «Toute ma famille était présente à ce concert et même ma mère, qui m’a formée, était là, en chaise roulante. D’une certaine manière, je faisais ce concert pour elle… elle est partie peu de temps après», a raconté sobrement Mika. L’interprète des tubes «Grace Kelly», «Relax, Take It Easy» ou encore «Elle me dit» a ajouté que sa maman, Joannie Penniman, devait «certainement être fière» de l’homme qu’il est devenu.