Mika, décédé en tombant d'un toit à Lausanne, laisse un grand vide

«Ça l’a changé, témoigne son ami. Il est devenu plus grave, mais a aussi commencé à vivre sa vie plus intensément, peut-être pour profiter au maximum. Sûrement aussi pour se changer les idées. Il avait besoin d’aller toujours plus haut, faire du camping en montagne, monter sur des toits. Avoir la plus belle vue. Je me console un peu en me disant que, de là-haut, c’est lui qui a la plus belle vue.»