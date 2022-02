Italie : Mika et Laura Pausini présenteront l’Eurovision 2022

Le chanteur britannico-libanais et sa consœur italienne seront aux commandes du concours en compagnie de l’animateur Alessandro Cattelan.

La chanteuse italienne Laura Pausini, l’interprète britannico-libanais Mika ( qui s’est lancé dans le CBD ) et Alessandro Cattelan, personnalité de la télévision italienne, vont animer l’Eurovision 2022 qui se déroulera à Turin du 10 au 14 mai, ont indiqué les organisateurs mercredi 2 février 2022. L’annonce a été faite depuis la scène du Festival de Sanremo et les trois futurs présentateurs ont lancé le compte à rebours pour le concours, qui aura lieu dans 100 jours.

«Je crois à l’union des peuples en faisant tomber les murs qui nous séparent pour célébrer ce que nous avons en commun tout autant que nos différences. On peut le faire grâce à la musique qui est la forme d’expression la plus universelle», a déclaré Mika, qui a confié regarder l’Eurovision depuis son enfance. «Une fois par an, plus de 40 pays vivent la même émotion quelles que soient l’histoire ou les situations politiques», a-t-il ajouté.