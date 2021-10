France : Mika se lance dans le CBD et ça ne plaît pas à ses fans

En annonçant avoir investi dans une entreprise commercialisant du CBD, le chanteur a choqué une grande partie de sa communauté.

Et c’est bien ça qui a fait froncer les sourcils de plusieurs personnes, qui n’ont pas tardé à se faire entendre dans les commentaires de la publication de l’artiste, qui a perdu sa maman début 2021. «Ce n’est pas illégal, mais ça reste quand même le dérivé du cannabis», «Donc quand on se fait du souci parce qu’il a l’air fatigué, en fait, il est juste défoncé», a-t-on pu lire. Une autre personne a carrément décidé de ne plus le suivre ou écouter sa musique. «Tu dérives, 14 ans de ma vie qui partent en fumée même si tu dis le contraire. Je comprends mieux beaucoup de choses», a-t-elle écrit.