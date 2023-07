L'acteur Mikaël Mittelstadt n'aime pas se voir à l'écran

Le comédien Mikaël Mittelstadt aura joué dans «Ici tout commence», sur TF1, durant trois ans. Instagram

Clap de fin pour Mikaël Mittelstadt. L’acteur qui incarnait Greg dans «Ici tout commence», depuis 2020, a vu son aventure dans la série se terminer dans l’épisode diffusé le 14 juillet 2023, sur TF1. On a ainsi pu voir son personnage épouser son fiancé, Eliott, joué par Nicolas Anselmo, lors d’une belle cérémonie. «Ce mariage était une évidence! Après tout ce qu’ils ont traversé: les méandres et tourments de leur histoire, les conflits, les factures du thérapeute, parce qu’il faut réfléchir à ça aussi… La seule fin logique était positive et heureuse», confie le Français de 25 ans dans «Télé 7 jours».

Cependant, bien qu’il ait adoré faire partie du casting du feuilleton à succès, le comédien, qui avait fui la France pour New York, n’a jamais voulu le regarder. «J’ai quand même vu le premier épisode! Mais après, aucun» dit-il en précisant qu’il n’avait pas le temps de le faire et qu’il n’appréciait pas vraiment de se voir sur le petit écran. Le jeune homme a donc juste vécu le moment présent devant les caméras. «Je garde un certain souvenir de ce que j’ai fait et ce n’est jamais ce qui transparaît à l’écran. C’est toujours frustrant! Mon ressenti est très subjectif, donc me regarder ne sert pas à grand-chose, déclare-t-il. Et je préfère garder l’expérience du moment où je tourne. Rien ne pourra altérer ça.»

Quant à la suite de sa carrière, elle promet de belles perspectives. On verra bientôt Mikaël dans la saison 2 de la série américaine «The Serpent Queen», sur la chaîne Starz. «J’ai pris beaucoup de plaisir à la faire car c’est une fiction historique en anglais et je change totalement de registre, se réjouit-il. Je joue un jeune protestant qui va se retrouver au cœur du conflit entre les protestants et les catholiques (ndlr: au XVIe siècle). C’est la période qui mène au massacre de la Saint-Barthélemy. En dehors des enjeux historiques, c’était une immersion intéressante pour moi. J’ai joué pendant trois ans un type motivé par la cuisine et là, d’un coup, je pars 500 ans en arrière!»