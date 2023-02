Mondiaux de Courchevel/Méribel: Mikaela Shiffrin: «A l'arrivée, je ne pensais pas avoir gagné»

Mikaela Shiffrin a encore une fois prouvé qu’elle était la meilleure skieuse du monde, jeudi, lors du géant des Mondiaux de Courchevel/Méribel. L’Américaine a remporté un des rares titres qui lui manquaient, elle qui s’était parée d’or en slalom et en super-G. «J’étais tellement nerveuse», a-t-elle affirmé quelques minutes après la course, avec la voix tremblante, pleine d’émotions.

Un peu plus tard, en conférence de presse, la skieuse du Vail a pu prendre la parole à tête reposée. S’attendait-elle à ce qui allait se produire durant la course? Pas vraiment. «Je m’imaginais me planter et perdre. J’ai poussé aussi fort que ce que j’ai pu. À la fin, il y a si peu de temps d’écart. J’ai ressenti de l’incrédulité, de la fierté et je me suis sentie un peu chanceuse.»