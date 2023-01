Ski alpin: Mikaela Shiffrin domine la première manche du géant de Kranjska Gora

Seulement sixième samedi lors du premier géant en Slovénie, Mikaela Shiffrin a rectifié le tir en réalisant le meilleur chrono du premier tracé dimanche. L’Américaine, partie avec le dossard 1, a été excellente sur le haut du parcours et a réalisé une manche sans la moindre faute. Dès 12h30, elle sera plus que jamais favorite pour décrocher son 82e succès en Coupe du monde et ainsi égaler le record de sa compatriote Lindsey Vonn.