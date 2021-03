En Suède, Shiffrin a dominé la première manche devant l’Autrichienne Liensberger et l’Allemande Duerr.

Au lendemain de sa victoire dans le premier slalom d’Are qui lui avait permis de ravir à Lara Gut-Behrami la première place du classement général, Petra Vlhova n’a pas eu la même réussite. Pourtant c onnue pour sa régularité de métronome, la Slovaque a commis une grossière faute après seulement cinq portes qui l’a obligée à effectuer une cabriole non imposée qui devait lui faire perdre toutes ses chances.

Pas certaine de prendre le départ du second tracé après le passage de 25 concurrentes, Vloha a terminé son premier parcours en accusant un retard, inhabituel chez elle , de p rès de 3 secondes sur Michaela Schiffrin. L’Américaine a remporté la première manche en 52’’75, laissant l’Autrichienne Katharina Liensberger à 19 centièmes. Le troisième rang est occupé par la surprenante Allemande Lena Duerr (à 0’’68).

Meilleure Suissesse, Wendy Holdener (53’’67) termine au pied du podium provisoire. Quatre rangs plus loin mais déjà reléguée à 1’’68 de la tête de course, on retrouve Michelle Gisin. La Valaisanne Camille Rast point e pour sa part à la 24 e place intermédiaire .