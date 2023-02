Courchevel Méribel 2023: Mikaela Shiffrin en position de force avant le slalom du combiné

Brignone a précédé la Tessinoise Lara Gut-Behrami, deuxième à 71 centièmes de seconde, à égalité avec la Norvégienne Ragnhild Mohwinkel. On trouve ensuite l’Italienne Elena Curtoni, 4e à 78 centièmes, l’Autrichienne Ramona Siebenhofer, 5e à 90 centièmes et, donc, Shiffrin, 6e à 96 centièmes. La question est maintenant de savoir si Lara Gut-Behrami, qui a pris cette manche de super-G comme une préparation en vue du super-G et de la descente, prendra le départ de la manche de slalom, cet après-midi à 14h30.

Présentées comme faisant partie des favorites, les autres Suissesses ont plutôt déçu. Elles ont perdu plus d’une seconde et demie sur Brignone et, surtout, plus d’une demi-seconde sur Shiffrin. Michelle Gisin pointe à la 14e place (+1’’58), Wendy Holdener à la 15e (+1’’66). Priska Nufer est encore plus loin (21e à 2’’46), alors que le super-G est sa discipline de prédilection.