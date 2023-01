Ski alpin: Mikaela Shiffrin frôle le record d’Ingemar Stenmark

Sur une piste où elle avait pris son premier départ en Coupe du monde il y a douze ans (le 11 mars 2011), ce qui aurait constitué un joli clin d'œil en cas de succès, l’Américaine a effleuré la première place. En tête à l’issue de la manche initiale, avec plus d’une seconde d’écart sur toutes ses concurrentes à l’exception de l’Allemande Lena Dürr (+0’’67) et de la Croate Zrinka Ljutic (+0’’85), elle était en position idéale pour l’emporter. Mais elle a finalement concédé la victoire à Dürr. Ljutic, de son côté, a conforté sa troisième place (+0’’49).

Le petit globe comme consolation

Shiffrin, incrédule à l’arrivée, dispose toutefois d’un joli lot de consolation: la «reine» met la main sur son septième petit globe de slalom, à deux courses de la fin (à Are le 11 mars puis Solde une semaine plus tard). Le gros, celui du général, ne tardera pas à tomber. Il s’agirait de son cinquième, après ceux de 2017, 2018, 2019 et l’an dernier.