La skieuse Mikaela Shiffrin, percutante et drôle, chez Jimmy Fallon

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

De son côté, Jimmy Fallon n’a pas manqué d’énumérer quelques-uns des exploits de Mikaela Shiffrin. Elle est la seule skieuse à avoir gagné dans les six disciplines: slalom, slalom géant, super-G, parallèle, descente et combiné; elle affiche le plus grand nombre de victoires en Coupe du monde (88) ; c’est aussi la première Américaine à avoir remporté cinq gros globes de cristal! Applaudissements en masse, le public est conquis.

Curieux, il l’interroge ensuite sur le prix le plus insolite qu’elle ait gagné au cours de sa carrière. «Un renne», lui dit-elle. Echanges de sourires, puis d’ajouter: «J’ai gagné six rennes.» Le présentateur plaisante en se demandant si elle fait des courses au pôle Nord… Elle poursuit: «Je les emmène avec moi, ils se promènent chez moi…» Le public est une nouvelle fois conquis. Et en effet, il s’agit d’une récompense très particulière des slaloms de Levi. Celle qui remporte la course devient la propriétaire d’un véritable cervidé. L’animal vit en Laponie, dans une ferme.