Ski alpin: Mikaela Shiffrin poursuit sur sa lancée

L’Américaine a réalisé le meilleur chrono de la première manche du deuxième géant de Kronplatz (Ita). Lara Gut-Behrami a commis deux erreurs fatales et pointe à 1’80’’.

Mikaela Shiffrin était une fois de plus au-dessus du lot ce mercredi matin. REUTERS

Victorieuse du premier géant de Kronplatz mardi, l’Américaine Mikaela Shiffrin est bien partie pour récidiver ce mercredi. Elle a en effet signé le meilleur temps de la première manche, et dispose d’une marge confortable sur ses rivales. Elle semble bien partie pour conquérir un 84e succès en Coupe du monde, et se rapprocher encore plus du record absolu de la légende suédoise, Ingemar Stenmark (86 succès).

Shiffrin a devancé la Suédoise Sara Hector de 51 centièmes de seconde, et l’Italienne Marta Bassino de 65 centièmes. Suivent la Norvégienne Ragnhild Mowinckel (+0’’72) et l’’Italienne Federica Brignone (+0’’90). Toutes les autres concurrentes sont à plus d’une seconde.

Deuxième mardi, Lara Gut-Behrami a commis deux erreurs qui lui ont coûté du temps. Elle pointe à la treizième place, à 1’’80 de Shiffrin, juste derrière Simone Wild (12e à 1’’77). On trouve un peu plus loin Andrea Ellenberger (19e à 2’’23) et Camille Rast (25e à 2’’42), qui sont qualifiées pour la 2e manche.