Mikaela Shiffrin, allongée dans l’aire d’arrivée puis en larmes sur le podium, est bien de retour au plus haut niveau. Plusieurs mois après le décès de son père (ndlr: en février), l’Américaine a remporté lundi le deuxième slalom géant du week-end dans la station française, décalé de dimanche à lundi. C’est sa première victoire en Coupe du monde depuis le super-G de Bansko le 26 janvier. Son dernier succès en géant remontait à décembre 2019.

Blessée au dos avant le début de la saison, Mikaela Shiffrin avait dû repousser son retour à la compétition, où elle est réapparue à Levi (Finlande) après dix mois d’une longue attente. Il s’agit de sa 67e victoire en Coupe du monde, ce qui la hisse au 3e rang de l’histoire, à égalité avec l’Autrichien Marcel Hirscher, et derrière sa compatriote Lindsey Vonn (82 victoires) et le Suédois Ingelmar Stenmark (86 victoires).

Détentrice du meilleur temps de la première manche, Mikaela Shiffrin a devancé la funambule italienne Federica Brignone (+0’’82), tenante du titre du gros globe, qui s’est retrouvée couchée sur la neige après une faute avant de se relever pour décrocher une superbe deuxième place. La Française Tessa Worley, 3e à 1’’09, a profité de la sortie de piste de Marta Bassino et complète le podium. Longtemps sur la boîte, Michelle Gisin finit 4e, à 1’’20 de Shiffrin.

Parmi les autres Suissesses présentes lors de la deuxième manche à Courchevel, Lara Gut-Behrami a réalisé le septième chrono (+2’’09), Corinne Suter le 20e (+3’’98), Wendy Holdener le 21e (4’’02) et Mélanie Meillard le 25e (+4’’76). Jasmina Suter (33e), Camille Rast (35e) et Priska Nufer (39e) n’avaient elles pas passé le cut lors du premier tracé, quelques heures plus tôt lundi.