Automobile : Mike Coppens: le panache en plus

La Skoda de Mike Coppens LDD

Sébastien Carron le rappelait vendredi soir, alors qu’il était confortablement installé en tête du 61e Rallye International du Valais: «Il ne faut pas précipiter les choses, cette course reste compliquée, avec des secteurs parfois délicats qui peuvent pousser à la faute. L’important est de continuer à prendre du plaisir et à attaquer, parce que c’est comme ça qu’on se sent bien dans la voiture avec Lucien (Revaz, son navigateur)»

Or, dans la première spéciale de cette ultime journée, du côté d’Aminona, le triple champion de Suisse a rencontré l’un de ces secteurs délicats et sa Skoda Fabia n’a pas pu aller plus loin. Dès lors, le Verbiérain Mike Coppens, associé pour l’occasion à Christophe Roux, était assuré de remporter son premier titre national.