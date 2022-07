Hockey sur glace : Mike Grier entre dans l’histoire

L’Américain, ancien joueur de NHL, est devenu mardi le premier directeur général noir de la ligue nord-américaine.

Âgé de 47 ans, l’ancien ailier d’Edmonton, Washington, Buffalo et San Jose, rejoint la franchise californienne en remplacement de Mike Will, qui occupait le poste par intérim depuis novembre dernier, après la démission de Doug Wilson, arrivé en 2003.

À propos de sa nomination, le nouveau directeur général a déclaré, sur le site canadien de «La Presse»: «J’en suis très fier. Depuis le temps où j’étais joueur, j’ai vu la ligue se diversifier, il plus de joueurs noirs, plus de femmes et de membres des minorités dans les bureaux. Je suis heureux de le voir. Pour moi, mon travail est d’être aussi bon que possible pour les Sharks, et d’espérer que ça pourra ouvrir la porte à d’autres dirigeants issus de la diversité pour mener une équipe dans le futur».