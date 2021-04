Série docu : Mike Horn arrive sur RMC Découverte

Deux ans et demi après son départ d’M6, l’aventurier établi à Château-d’Oex (VD) rejoint une chaîne plus confidentielle pour une série documentaire.

Sa dernière apparition à la télévision, sur la Six, datait de la fin de l’année 2018, dans «Cap Horn». L’aventurier suisse et sud-africain s’apprête à faire son retour sur le petit écran, sur RMC Découverte cette fois, dans une série documentaire intitulée «Mike Horn: survivre à l’impossible». Selon « Le Parisien », ce programme sera constitué d’images d’archives de l’habitant de Château d’Oex (VD) et racontera ses différentes expéditions.

Si Mike Horn, en accord avec ses filles Jessica et Annika, a décidé de quitter M6, c’est parce que le public commençait à le voir comme un animateur et non plus comme un explorateur. Depuis son départ, il a reçu plusieurs propositions, dont une de Netflix et une de National Geographic, mais le Vaudois a préféré «rester petit»: «Je ne suis qu’un blaireau qui habite en Suisse, qui aime la montagne et marcher dans la jungle», a-t-il conclu.