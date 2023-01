Mike Horn et Philippe Etchebest: fondue en forêt 

Insolite : Mike Horn et Philippe Etchebest: une fondue en forêt

«Il est parfois des rencontres auxquelles on n’aurait pas pensé, mais qui paraissent tellement évidentes une fois qu’elles ont eu lieu», écrit Konbini. Difficile de donner tort au site français quand on voit les deux vidéos réalisées conjointement par Mike Horn et Philippe Etchebest. Le chef français, étoilé au guide «Michelin» en 2022, a accueilli l’aventurier suisse, dans la tourmente à cause de son passé militaire, chez lui en Dordogne. Les deux hommes, visiblement très complices, ont échangé sur leur parcours de vie, le sport, leur métier respectif ou comment bien s’alimenter, qu’on soit en ville ou en en pleine nature.