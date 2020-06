Actualisé il y a 48min

Rencontre

Mike Horn: «L’expédition la plus difficile»

Avant de traverser l’Arctique, l’explorateur a passé plusieurs jours à préparer son bateau. Un film montre les coulisses.

de Patrick Oberli

«Ce fut l’expédition la plus dure de ma vie.» Attablé dans son chalet de Château d’Oex, le regard de Mike Horn balaie les souvenirs de ses exploits posés un peu partout en guise de décoration. Il repense à ces quatre mois passés dans l’Arctique. À cette glace trop fin, à la nuit perpétuelle et aux éléments qui n’ont cessé d’agir contre lui et son compère de galère, le Norvégien Borge Ousland. Les deux hommes ont bouclé leur traversée du pôle Nord le 8 décembre. Ils étaient partis de Nôme, en Alaska le 28 août.

Lorsque le navire norvégien «Lance» les a récupérés, les aventuriers n’avaient plus que 200 grammes de nourriture. Leur réserve de fuel, qui leur servait à faire fondre la glace pour boire, était épuisée. Il était minuit moins une. «Un jour de plus et nous ne revenions pas,» explique l’explorateur de 53 ans. D’autant plus que Mike Horn est tombé dans la mer glacée, dont il n’est ressorti que par miracle, alors que les lumières du navire étaient visibles à l’horizon.

L’expédition la plus difficile… quand on lui demande pourquoi, l’homme énumère plusieurs facteurs. Le premier est qu’elle a mis longtemps à mûrir: «Il m’a fallu vingt d’expériences extrêmes pour me sentir capable de réaliser cette performance. Toute une vie à me construire et me préparer.» Ensuite parce qu’il avait décidé qu’il ne ferait pas que traverser l’Arctique. Dans son esprit, il s’agissait de boucler la boucle après avoir défié le pôle Sud une année auparavant.

Les difficultés, le duo les a bravées bien avant de se retrouver sur la banquise: «Normalement, pour cette expédition, on prend l’avion jusqu’en Sibérie, puis l’hélico qui nous dépose sur la banquise avant de commencer à marche. J’ai voulu faire autrement. J’ai choisi de prendre le bateau que j’ai construit, le Pangaea, et nous sommes entrés les glaces de l’Arctique. Le premier exploit était de monter suffisamment au nord pour pouvoir marcher. Mais mon bateau n’est pas un brise-glace, c’est un bateau normal. Il a fallu écarter les plaques pour avancer et rejoindre les 85 degrés nord. Jamais un bateau à voile n’était arrivé aussi haut. Un mois a été nécessaire pour cette première victoire.» Enfin, une fois en marche, le duo a dû composer avec l’épaisseur de la glace, beaucoup plus fine que prévu: «Nous comptions arriver au pôle Nord en 30 jours. Il nous en a fallu cinquante. Durant toute l’expédition, c’est comme si l’Arctique travaillait contre nous.»

Avant de plonger dans la nuit polaire, Mike Horn et son équipe ont passé plusieurs jours à Nôme pour préparer le matériel. Mais aussi un moment de complicité avec des personnes qui suivent l’explorateur depuis des années durant lequel l’équipe a pris le temps de partager vin et vodka, tout en comptant les calories de chaque portion de nourriture qui prendrait place sur les luges de 200 kilos que les hommes tireraient. Des instants qui ont aussi permis à Mike Horn de canaliser son stress après avoir inspecté chaque détail de son matériel. Car quand on joue avec sa vie, ce sont «les détails qui permettent de survivre».