Intrusion au Capitole : «Mike Pence a fait preuve de courage comme il l’a fait le 11-Septembre»

Robert O’Brien, conseiller à la sécurité nationale, a rendu hommage au vice-président pour avoir tenu tête à Donald Trump, qui faisait pression sur lui pour inverser le résultat de l’élection.

Discret et peu charismatique, Mike Pence et resté dans l’ombre de Donald Trump durant ses quatre années de vice-présidence. Il aura fallu attendre les tout derniers jours du mandat chaotique du républicain pour que les projecteurs se braquent sur l’ex-gouverneur de l’Indiana. Mis sous pression par le président – qui l’exhortait à «faire ce qu’il faut» pour renverser l’élection lors de la session conjointe de la Chambre des représentants et du Sénat –, Mike Pence a certifié le vote de 306 grands électeurs en faveur de Joe Biden contre 232 à Donald Trump.

Il semble par ailleurs que ce soit Mike Pence qui ait fait appel à la Garde nationale et non Donald Trump lors des incidents historiques de mercredi. Dans un communiqué, le chef par intérim du Pentagone a en effet indiqué avoir évoqué la question avec le vice-président, et non le commandant en chef. «Le chef d’état-major Milley et moi-même venons de nous entretenir séparément avec le vice-président et avec la présidente du Parlement Pelosi, le leader McConnell, le sénateur Schumer et le représentant Hoyer au sujet de la situation au Capitole américain», pouvait-on lire dans un communiqué.