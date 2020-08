Moyen-Orient Mike Pompeo démarre sa tournée en Israël

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo est arrivé lundi matin en Israël pour une tournée de cinq jours au Moyen-Orient.

M. Pompeo doit notamment s’entretenir avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de l’Iran et de «l’approfondissement» des relations entre Israël et le reste du Moyen-Orient, a indiqué son porte-parole à Washington.

«Changer la trajectoire»

A la faveur de la normalisation, Israël et les Emirats ont dit vouloir multiplier les échanges commerciaux, la vente de pétrole émirati à Israël et de technologie israélienne aux Emirats, en plus de doper le secteur du tourisme, avec des projets de vols directs entre Tel-Aviv et Dubaï et Abou Dhabi.