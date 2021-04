États-Unis : Mike Pompeo épinglé pour manquements éthiques

L’ancien secrétaire d’État américain sous Donald Trump a confié des tâches personnelles à des agents payés avec l’argent du contribuable.

Getty Images via AFP

Et son résultat tombe au moment où Mike Pompeo est déjà engagé dans une campagne qui ne dit pas son nom en vue de potentiellement briguer la candidature républicaine pour la présidentielle de 2024. Pas un jour ne passe sans qu’il étrille le gouvernement démocrate de Joe Biden.

Le bureau de l’inspecteur général a constaté que les Pompeo avaient confié à plus de 100 reprises des «tâches de nature personnelle» à «un agent recruté sur critères politiques et à d’autres fonctionnaires du cabinet du secrétaire d’État», selon le rapport. «Ces requêtes ne sont pas conformes aux règles éthiques du département d’État» et du gouvernement américain, estime l’inspecteur, dont les services sont chargés de contrôler en toute indépendance l’exercice du pouvoir par le chef de la diplomatie.