Accord de paix Mike Pompeo est attendu lundi à Jérusalem

Le chef de la diplomatie américaine va entamer une tournée de cinq jours au Moyen-Orient à la suite de l’accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis annoncé le 13 août.

Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, est attendu lundi à Jérusalem pour une tournée de cinq jours au Moyen-Orient axée sur l’accord de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis, voire sa possible extension à d’autres pays arabes.

Mike Pompeo doit s’entretenir avec le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, de l’Iran, d’échanges économiques et de «l’approfondissement» des relations entre Israël et le reste du Moyen-Orient, a indiqué son porte-parole à Washington.

Spéculations

Après Israël, le chef de la diplomatie américaine se rendra à Khartoum pour discuter de la relation israélo-soudanaise et de la «transition» politique dans ce pays qui a tourné la page en 2019 de trois décennies sous l’autocratie d’Omar el-Béchir. Il se rendra ensuite à Bahreïn et aux Émirats arabes unis, selon son porte-parole.

À la faveur de la normalisation, Israël et les Émirats ont dit vouloir multiplier les échanges commerciaux, la vente de pétrole émirati à Israël, et de technologie israélienne aux Émirats, en plus de doper le secteur du tourisme, avec des projets de vols directs entre Tel-Aviv et Dubaï et Abou Dhabi.