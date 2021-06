Insolite : Mike Posner a vaincu l’Everest

Le chanteur américain a gravi le plus haut sommet du monde qui culmine à 8849m.

Sacré exploit de Mike Posner! Après plusieurs semaines d’intense préparation au Népal, l’interprète du tube «I Took A Pill In Ibiza» (1,3 milliard de vues sur YouTube) a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il avait gravi avec succès l’Everest et ses 8849m d’altitude. «Ce matin à 4h35, Dawa Chirring Sherpa, Jon Kedrowski, Dawa Dorje Sherpa et moi sommes arrivés au sommet du Mont Everest. C’est ce qu’on appelle un lever de soleil!», a posté le chanteur américain de 33 ans mercredi 2 juin 2021. Il a ajouté qu’il était de retour au camp numéro 2, à 6500m. «Nous ne sommes pas encore sorti d’affaire tant que nous ne serons pas redescendus au camp de base (à 5364m) demain. S’il vous plaît, continuez de prier pour nous.»



Posner a largement documenté son expédition sur les réseaux sociaux. Il a passé près de deux mois qu’il était au Népal pour s’acclimater à l’altitude. Il a rappelé dans une de ses vidéos qu’il avait commencé son entraînement pour l’Everest, qui a duré un an et demi, deux semaines seulement après avoir terminé un voyage à pied à travers les États-Unis. L’ascension de la plus haute montagne de la planète a servi à lever des fonds pour le Detroit Justice Center, une association qui vise notamment à réformer le système judiciaire et à offrir un traitement équitable pour toute personne faisant face à la justice.