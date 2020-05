Boxe

Mike Tyson est toujours aussi impressionnant

L’ancien champion du monde a démontré que son punch et ses enchaînements sont toujours aussi impressionnants. Même à 53 ans.

Même à 53 ans, même avec une barbe désormais grisonnante et sans doute quelques kilos en plus sur la balance, «Iron Mike» prouve une fois de plus qu’il est sans doute le cinquantenaire le plus redoutable de la planète.