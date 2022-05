Etats-Unis: Mike Tyson évite les poursuites après avoir frappé un homme

États-Unis : Mike Tyson évite les poursuites après avoir frappé un homme

Importuné par un passager lors d’un vol en avril, Mike Tyson avait fini par frapper l’homme, visiblement ivre, avant d’être débarqué de l’avion.

Débarqué de l’avion

Mike Tyson est l’un des personnages les plus emblématiques de l’histoire de la boxe. Plus jeune champion du monde des lourds, catégorie reine, en 1986 à 20 ans et 4 mois, «Kid Dynamite» a enchaîné les moments de gloire, avec une série de 37 combats sans défaite, mais aussi les dérapages, avec une défaite improbable en 1991 et un match tragi-comique contre Evander Holyfield en 1997. Mike Tyson a également été condamné en 1992 pour viol et emprisonné pendant près de trois ans. En 2007, il avait en outre admis une dépendance à la cocaïne.