Mike Tyson dépense 40'000 dollars par mois en cannabis pour son équilibre

Mike Tyson : Il était si pénible que sa famille l'a prié de reprendre la weed

«Quand je ne fume pas, je n’aime pas ce que je suis», confie Mike Tyson. AFP

Dans le premier épisode de son podcast «Confidence of Champions», Mike Tyson s’est exprimé sur sa relation au cannabis, révélant qu’il dépense jusqu’à 40'000 dollars par mois pour sa consommation. L'ancienne star de la boxe explique avoir tenté d’arrêter pendant cinq jours, une pause qui a fortement perturbé son comportement, selon «Times of India». Selon lui, sa famille l’a trouvé nerveux, tendu et difficile à vivre. Sa femme et ses enfants lui auraient même demandé de recommencer à fumer. «S'il te plaît papa, fume», lui aurait lancé sa progéniture.

Pour Tyson, le cannabis n’est pas un simple loisir. Il affirme qu’il l’aide à réguler son humeur, à rester calme et à se sentir lui-même. Sans cela, dit-il, il devient irritable et instable: «Je suis un vrai sale gosse sans ça. Ça me lisse, ça me met au top. Quand je ne fume pas, je n’aime pas ce que je suis.» L'ex-champion oppose aussi clairement cannabis et alcool. À ses yeux, l’alcool entraîne chaos et agressivité, alors que le cannabis favorise un climat apaisé.

Il raconte que, lorsqu’il fume, l’ambiance autour de lui change: «Tu donnes de la weed, les gens commencent à se prendre en selfie», évoquant une atmosphère plus détendue et plus bienveillante. Au final, Mike Tyson présente le cannabis comme un élément central de son équilibre personnel. Il le considère comme un outil permettant de gérer ses émotions et de maintenir une forme de sérénité, après une vie marquée par la tension de la compétition et les excès.