Boxe

Mike Tyson: «Je vais le faire ce combat caritatif»

L'ancien champion du monde des lourds, déterminé à remonter sur un ring, a joint la parole aux actes.

de Jérémy Santallo

Come-back en vue? Mike Tyson n’a jamais été aussi près d’un retour. KEYSTONE

Il faut bien avouer que les images sont bluffantes. Dans une vidéo de quelques secondes vite devenue virale sur la Toile, Mike Tyson enchaîne les frappes puissantes comme au temps de sa splendeur, avec bien sûr quelques années de plus au compteur - il aura 54 ans le 30 juin prochain - avant de lancer un virulent «I'm back» ndlr: (Je suis de retour), comme Michael Jordan à l'époque. «Il est apparu explosif et fulgurant, ses poings prêts à retrouver leur sauvagerie d'antan», écrivait le quotidien «L'Equipe» dans son édition de mercredi. Suffisant pour effectuer son grand retour sur un ring pour la première fois depuis 2005 et sa défaite par K.-O. face à Kevin McBride? Lui semble y croire en tous les cas et commence à le clamer haut et fort.

Cela fait plusieurs semaines que l'ancien champion du monde des lourds a repris un entraînement intensif dans le but de disputer des exhibitions de trois ou quatre rounds - avec des gants plus gros et un casque de protection? - au profit d’œuvres caritatives: deux heures de cardio sur un vélo et un tapis de course et des centaines de répétitions avec des poids légers, voilà ce que dit s'infliger quotidiennement «Iron Mike». «Je suis dans la meilleure forme de toute ma vie (...) Je vais continuer comme ça, je me sens bien. Je suis à 104 kg maintenant, a concédé l'Américain dans le «Young Money Radio Show» du rappeur Lil Wayne samedi. Je me prépare, tu sais. Je me prépare à aider ceux qui ont eu moins de chance que moi. Je vais le faire, ce combat caritatif.»

Le contrat devrait être signé dans la semaine Mike Tyson

Et il semble que cela ne soit pas les prétendants qui manquent. Evander Holyfield a déjà évoqué des discussions avec le camp de Mike Tyson, tandis que les Américains James Toney (51 ans), Shannon Briggs (48 ans) et l'Anglais Danny Williams (46 ans) seraient également intéressés par ces combats entre quinquagénaires. «Nous avons l'embarras du choix. Il y a tellement de monde qui veut disputer ce match. Nous sommes en contact avec tous ces gens. Tu n'en reviendras pas quand on les rendra publics, a encore dit Tyson. Le contrat devrait être signé dans la semaine. Et quelle que soit ma bourse, elle profitera à quelqu'un d'autre que moi. Je ne me ferai pas d'argent avec ce combat. Ma femme peut-être car elle fait partie de l'organisation. Mais mon argent sera reversé aux causes qui me sont chères.»