Boxe

Mike Tyson n'a rien perdu de son talent

À 53 ans, l'ancien champion du monde des poids lourds travaille d'arrache-pied pour revenir sur les rings. Et visiblement, cela se passe bien.

L'ancien champion du monde des poids lourds souhaite disputer «des combats d'exhibition de 3 ou 4 rounds» dans le but de récolter des fonds pour aider des oeuvres caritatives. «Je veux gagner de l'argent pour aider les sans-abri et des toxicomanes comme moi», a-t-il ajouté.

Et visiblement, «Kid Dynamite» avance bien dans son programme de remise en forme. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Mike Tyson a fait étalage de ses réflexes et de sa vivacité pour un résultat assez impressionnant.

De son propre aveu, il met tout en oeuvre pour revenir le plus affûté possible: «Je fais environ deux heures de cardio, je fais du vélo et du tapis roulant pendant une heure. Ensuite, je lève des poids, environ 300 ou 250 répétitions. Après, je commence ma journée avec des trucs de boxe. Je frappe dans les mitaines pendant 25-30 minutes.» Et ce même s'il reconnaît rencontrer quelques difficultés: «Je dois améliorer ma condition physique. C'est difficile, mon corps est rouillé et me fait mal.»