La Commission athlétique de l’État de Californie (CSAC) dévoile peu à peu les règles qui seront en vigueur pour le match exhibition du samedi 28 novembre. Si le nombre de rounds (huit) et leur durée (deux minutes) avaient déjà été dévoilés il y a quelques semaines, on en sait désormais un peu plus sur l’affrontement entre les anciens boxeurs professionnels Mike Tyson (54 ans) et Roy Jones Jr. (51 ans).