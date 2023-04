Mike tyson ouvre un coffee shop à Amsterdam

La légende de la boxe a expliqué dans un communiqué que c’était un rêve devenu réalité que d’ouvrir son premier café au centre Amsterdam: «Ici, les fans peuvent déguster mes produits préférés. Je les ai tous essayés et j’ai hâte de partager avec l’Europe certains de mes produits les plus appréciés.»

La société de Tyson ne s’est pas installée par hasard aux Pays-Bas. La possession d’une petite quantité marijuana a été légalisée dans ce pays, dès 1976. Cependant, à partir du mois de mai prochain, il ne sera plus permis de consommer de l’herbe dans les rues du vieux d’Amsterdam, le quartier le plus touristique de la ville.

Floyd Landis également dans le business

En Californie, le cannabis est autorisé à des fins thérapeutiques depuis 1998. Et les Californiens sont allés encore plus loin depuis le 1er janvier 2018, avec la légalisation de sa consommation récréative.

«Cela fait plus de 20 ans que je participe à des combats de boxe au plus haut niveau. Par conséquent, mon corps s’est beaucoup usé. J’ai commencé à utiliser de la marijuana pour calmer mes nerfs et faire disparaître la douleur liée à deux opérations», a également expliqué Mike Tyson, qui avait déjà ouvert une ferme de cannabis en 2018 à California City, dans la région de la vallée de la Mort.