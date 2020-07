Boxe

Mike Tyson va se frotter à un requin

Le boxeur a repris l’entraînement depuis quelques semaines et a accepté un défi de Discovery Channel: il affrontera un requin!

Le boxeur prendra part à l’événement nommé «Tyson vs Jaws: Rumble of the Reef» (en français: «Tyson contre Mâchoire: la bagarre du récif»). Peu de détails ont filtré sur ce combat des plus étonnants. Une vidéo promotionnelle a été lancée sur les réseaux sociaux, pour annoncer le combat prévu le 9 août dans le cadre de la «Shark Week» («semaine du requin») organisée par la chaîne de télévision.