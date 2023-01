États-Unis : Mike Tyson visé par une nouvelle plainte pour viol au début des années 1990

Trente ans plus tard, une femme, qui a tenu à rester anonyme dans la procédure parce qu’elle craint d’être «attaquée par les médias et tous les fans» de Mike Tyson, a déposé plainte pour «viol» début janvier devant un tribunal civil du comté d’Albany. Elle réclame 5 millions de dollars de dommages et intérêts.

La procédure est rendue possible par une loi de l’État de New York entrée en vigueur fin novembre et permettant, pendant un an, aux victimes d’agressions sexuelles de réclamer un procès au civil sans craindre la prescription.