Mikel Arteta et Nicolas Pepe lors du match d’Arsenal en déplacement à Leeds.

Généralement, les entraîneurs défendent leurs joueurs. Ou tout du moins, ils essaient de prendre sur eux et de ne pas accabler leur vestiaire à chaud face aux caméras de télévision. Les Jürgen Klopp, José Mourinho ou Marcelo Bielsa règlent plus volontiers les problèmes à l’interne.

Mikel Arteta, le manager d’Arsenal, a pris une posture tout à fait contraire dimanche soir après la rencontre entre Leeds et les Gunners (0-0). L’Espagnol n’a pas du tout digéré l’expulsion de Nicolas Pepe survenue à la 51e minute de jeu, suite à une altercation avec à Ezgjan Alioski: un léger coup de tête, et une chute bien interprétée par le joueur macédonien.

Nicolas Pepe, arrivé de Lille en 2019 pour la coquette somme de 87,2 millions de francs, le transfert le plus cher de l’histoire du club, devra faire profile bas s’il entend regagner la confiance de son coach.

Patrice Evra s’en mêle

«Quand tu ne joues pas beaucoup, et que tu fais un tel geste lorsque l’entraîneur te donne une chance, il ne faut pas pleurer si tu ne joues pas les prochains matches.»

Mais il met également en cause l’attitude du joueur de Leeds: «Alioski mérite un Oscar… il avait l’air de s’être cassé le nez ou quelque chose comme ça.» Et de rajouter: «Mais c’est vraiment idiot de la part de Pepe. Quand tu ne joues pas beaucoup, et que tu fais un tel geste lorsque l’entraîneur te donne une chance, il ne faut pas pleurer si tu ne joues pas les prochains matches.»