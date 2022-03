Dons pour l’Ukraine : Mila Kunis et Ashton Kutcher ont atteint leur objectif

Le couple, qui avait lancé un appel aux dons pour pouvoir envoyer de l’aide en Ukraine, a réussi son pari: récolter 30 millions de dollars.

Il n’aura fallu que deux semaines à Ashton Kutcher et Mila Kunis pour atteindre leur objectif. Les deux acteurs ont réussi à collecter 30 millions de dollars en faveur de l’Ukraine , pays d’origine de Mila, ont-ils annoncé dans une vidéo. «Plus de 65’000 d’entre vous ont fait un don. Nous sommes infiniment reconnaissants», a confié l’Américaine de 38 ans.

Le couple est bien conscient que cette somme, aussi importante soit-elle, ne résoudra pas tous les problèmes des Ukrainiens. «Notre effort collectif permettra cependant de faciliter les choses à tant de personnes qui avancent vers un avenir incertain», a poursuivi l’actrice. Son mari, qui a fait passer sa famille avant l’espace , a assuré que son épouse et lui utiliseraient chaque dollar comme s’il sortait de leurs poches.

Les dons ont déjà commencé à être distribués à Flexport et à Airbnb, permettant d’organiser des envois de fournitures de secours aux réfugiés en Pologne, Roumanie, Hongrie, Slovaquie et Moldavie et de fournir des logements gratuitement aux personnes ayant quitté l’Ukraine, pays dans lequel au moins cinq reporters ont trouvé la mort.