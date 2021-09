Mila Kunis met les choses au clair : «On est en période de Covid, qui se lave?»

Critiquée parce qu’elle avait déclaré que ses enfants ne se douchaient pas tous les jours, l’actrice a regretté que ses propos aient pris une telle ampleur.

C’était le débat de l’été 2021: faut-il se laver et laver ses enfants tous les jours? Initiée bien malgré eux par Mila Kunis et Ashton Kutcher après qu’ils ont déclaré ne doucher leur fils et leur fille que quand ils étaient visiblement sales, la discussion sur l’hygiène corporelle des stars a pris une ampleur qui en a étonné plus d’un. Et alors que la majorité des gens semblait être passée à autre chose, Mila Kunis en a remis une couche.