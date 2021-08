Football : Milan a fait le nécessaire

L’AC Milan a débuté lundi sa saison par une courte victoire sur la pelouse de la Sampodria (1-0), avec un Olivier Giroud combatif en pointe, à défaut d’avoir marqué.

Les Rossoneri, appliqués et volontaires, ont rapidement ouvert la marque par Brahim Diaz (9e), servi par Davide Calabria. En l’absence de Zlatan Ibrahimovic, éloigné d’un terrain jusqu’à la mi-septembre au moins, Olivier Giroud s’est démené pendant 90 minutes en pointe mais sans réussir à marquer un autre but qui aurait mis les Milanais à l’abri.

Et il a fallu toute la vigilance de l’autre recrue française de l’été milanais, le gardien Mike Maignan, pour préserver les trois points. L’ex-Lillois, chargé de faire oublier Gianluigi Donnarumma, a été parfait sur sa ligne comme dans ses sorties, face à une Sampdoria qui a fini beaucoup plus fort pour tenter d’aller chercher l’égalisation.

West Ham et Antonio cartonnent

En battant nettement Leicester (4-1), réduit à dix avant la pause, West Ham a remporté son deuxième match en deux journées et pris la tête de la Premier League, lundi soir. Déjà vainqueurs à Newcastle (4-2) pour la première levée, West Ham affiche la même différence de buts que Liverpool et Chelsea (+5), mais avec huit buts inscrits, contre cinq pour les Reds et les Blues. Les Londoniens dépassent aussi Brighton et Tottenham, auteurs comme eux d’un départ parfait.