Football : Milan battu par Chelsea, le Real qualifié

Les Milanais se sont inclinés à domicile contre les Londoniens en Champions League. Les Madrilènes, eux, ont fait match nul contre les Ukrainiens et passent.

Pierre-Emerick Aubameyang a marqué le deuxième but de Chelsea.

Déjà vainqueur à Stamford Bridge mercredi dernier (3-0), Chelsea a battu 2-0 l’AC Milan, réduit à dix, mardi à San Siro et s’est emparé de la tête du groupe E, lors de la 4e journée de la Ligue des champions.

Les Anglais ont pris l’avantage grâce à un penalty de Jorginho (21e), obtenu après une faute sur Mason Mount de Fikayo Tomori, exclu pour ce geste. Pierre-Emerick Aubameyang a doublé la mise (34e). Les Blues devancent désormais Salzbourg (2e), accroché sur la pelouse du Dinamo Zagreb (1-1), d’un point et de trois l’AC Milan (3e).

À Zagreb, le duel des Suisses n’a pas eu lieu. Noah Okafor a joué pour les Autrichiens jusqu’à la 62e minute et Josip Drmic est entré en jeu pour le Dynamo à la 67e. Dans deux semaines, Salzbourg recevra Chelsea et Zagreb accueillera Milan.

Le Real passe à la 95e

Dans le groupe F, le Real Madrid a souffert en Pologne contre les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk (1-1). Mené depuis la 46e et un but de Zubkov, le Real a finalement égalisé grâce à Rudiger , à la 95e minute! Ce point permet aux Espagnols de conserver la tête de leur poule (10 points) et de se qualifier pour le tour suivant.