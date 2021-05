Football : Milan cartonne, Bergame assure, la Juve espère

La 36e journée de Série A, marquée par les victoires des cinq premiers du classement, a donné lieu à un statu quo absolu dans la course à la prochaine Ligue des champions.

Naples était monté provisoirement sur la deuxième marche mardi soir en disposant de l’Udinese (5-1), histoire de mettre un petit supplément de pression sur la Juventus. Tous les regards étaient donc braqués sur la Vieille Dame, toujours 5e et en visite à Sassuolo, avec dans les cages le retour de son gardien fétiche, Gianluigi Buffon.

Buffon n’a pas déçu car il a établi un nouveau record, à 43 ans: celui du gardien le plus âgé de l’histoire de la Serie A à repousser un penalty, en première période. Puis il a sorti une superbe parade qui a définitivement rassuré les siens. C’est ensuite Adrien Rabiot qui a mis la Juventus sur des rails (28e), d’un joli tir croisé du gauche, puis l’inévitable Cristiano Ronaldo a marqué son 100e but sous le maillot de la Juve (45e), toutes compétitions confondues, et la marque est passée à 2-0.

Raspadori a bien réduit la marque (59e) mais Paulo Dybala a aussitôt répliqué (66e), marquant lui aussi son 100e but pour la Juve, et les Turinois ont alors pu dérouler, en attendant le choc de samedi contre l’Inter, pour la passation de pouvoir. Puis le retour au Mapei Stadium de Sassuolo pour la finale de Coupe d’Italie contre l’Atalante.

En bas de tableau, et avant de savoir que Benevento avait encore perdu, Cagliari et la Fiorentina avaient raté en début de soirée une bonne occasion de se sauver définitivement, mathématiquement, en faisant match nul (0-0). La «Fio» (13e) est désormais sauvée, avec 39 points, soit huit de plus que Benevento à deux journées de la fin. Et les Sardes, 15es avec 36 points, devront encore faire un effort, ou patienter.