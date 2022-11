Ligue des champions: Milan est le dernier qualifié, Zakaria marque avec Chelsea

Football : Milan dernier qualifié, Zakaria buteur avec Chelsea

Les Milanais ont écrasé Salzbourg en Ligue des champions et passent en huitièmes. Pour son premier match avec les Londoniens, Zakaria a marqué le but de la victoire contre Zagreb.

Denis Zakaria, bras tendu, jubile après avoir inscrit le 2-1. AFP

L’AC Milan est devenue la dernière équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mercredi, lors de la dernière soirée de la phase de groupe. En battant Salzbourg 4-0, les Milanais prennent la deuxième place du groupe E, derrière Chelsea. Les Autrichiens, avec Phillip Köhn dans les buts et Noah Okafor en attaque jusqu’à la 77e, ont encaissé des buts d’Olivier Giroud (14e et 57e), Rade Krunic (46e) et Junior Messias (91e).

Les Anglais, premiers de la poule, se sont imposés 2-1 contre le Dinamo Zagreb et c’est Denis Zakaria qui a inscrit le but victorieux, à la 30e minute, alors que Petkovic avait ouvert la marque pour le visiteur (7e) et que Sterling avait égalisé à la 18e.

Un bien bel exploit pour l’international suisse qui vivait ses premières minutes de jeu avec la formation londonienne cette saison. Sorti à la 71e minute, il a sûrement marqué des points auprès du nouvel entraîneur Graham Potter.

Côté Zagreb, Josip Drmic est entré à la 83e minute, trop tard pour faire valoir ses qualités.

City fait tourner

Déjà assuré de la première place de son groupe et privé de son buteur norvégien Erling Haaland, blessé, Manchester City a fait tourner pour son dernier match de poule, mais s’est tout de même imposé contre Séville (3-1).

Poussif en première période, City avait vu les Espagnols, assurés de la troisième place du Groupe G, ouvrir le score par Rafa Mir (0-1, 31e). Ils ont rectifié le tir en seconde période par le jeune Rico Lewis (17 ans) qui a égalisé (1-1, 52e) avant que Julian Alvarez (2-1, 73e) et Riyad Mahrez (3-1, 83e) ne valident la 4e victoire des Citizens dans cette poule.

Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel, deuxième qualifié dans cette poule, a peiné pour ramener un point de Copenhague (1-1). Thorgan Hazard a ouvert la marque pour les Allemands (23e) et Hakon Arnar Haraldsson a égalisé (41e).

Groupe F: Paris vainqueur mais deuxième

Dans le groupe F, Paris l’a emporté à Turin face à la Juventus (2-1), mais termine deuxième de la poule à cause de la victoire 6-1 de Benfica contre le Maccabi Haïfa. Les Portugais et les Français ont terminé avec le même nombre de points, le même goal-average et il a fallu les départager avec le nombre de buts inscrits à l’extérieur, un chiffre favorable à Benfica.

Mercredi, les Parisiens se sont imposés grâce aux buts de Kylian Mbappé (13e) et Nuno Mendes (69e), tandis que Leonardo Bonucci (39e) a marqué pour la Juve, reversée en Ligue Europa.

Les qualifiés Premiers de groupe: Naples, Porto, Bayern Munich, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Benfica. Deuxièmes de groupe: Liverpool, Bruges, Inter Milan, Eintracht Francfort, AC Milan, RB Leipzig, Dortmund, Paris SG. Relégués en Ligue Europa: Ajax Amsterdam, Bayer Leverkusen, FC Barcelone, Sporting Portugal, RB Salzbourg, Shakhtar Donetsk, Séville FC, Juventus. Le tirage au sort des 16e de finale de Ligue Europa doit être réalisé dans la foulée des 8e de C1, lundi à Nyon.