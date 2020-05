Coronavirus

Milan est «une bombe», avertit un virologue!

En raison du nombre important de personnes infectées qui circulent, la capitale économique de l’Italie risque de devoir faire face à une nouvelle vague de contagion.

«Nous avons un nombre très élevé de personnes infectées qui reviennent en circulation», a-t-il ajouté, évoquant la reprise graduelle des activités industrielles et commerciales et la levée progressive du confinement entamées le 4 mai en Italie. Il a relevé le risque de devoir réinstaurer des mesures de confinement si les chiffres de contagion repartent à la hausse.

«Images honteuses»

La Lombardie et sa capitale Milan sont les zones les plus touchées par l'épidémie de Covid-19 avec près de 15'000 décès pour plus de 80'000 cas, l'Italie dans son ensemble ayant enregistré près de 30'000 décès pour plus de 215'000 cas.