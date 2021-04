Football - Milan et l'Inter pas vraiment «super», la Juve s'en sort

Romelu Lukaku et l’Inter Milan ont trop vendangé pour l’emporter contre La Spezia.

Contrairement à la compétition quasi-fermée imaginée par Andrea Agnelli et Florentino Perez, la Ligue des champions devra se mériter sur le terrain. Et la défaite concédée à domicile par Milan, dominé par l'enthousiasme de Sassuolo et de son jeune attaquant Giacomo Raspadori (1-2), va compliquer cet objectif prioritaire de la saison des Rossoneri.