Football - Milan et Rome arrachent leur nul, la Sampdoria se rassure

Les Rossoneri voient désormais leur fauteuil de leader en danger: ils peuvent être dépassés dimanche par l’Inter Milan (2e à 2 points), qui accueille Sassuolo, et rejoints lundi par Naples (3e à 3 pts), en déplacement à Cagliari.

La Salernitana, à l’image de son capitaine Franck Ribéry au four et au moulin jusqu’à sa sortie sur blessure (69e), s’est battue bec et ongles pour arracher ce point synonyme d’espoir, pour la première de Davide Nicola, troisième entraîneur de la saison à Salerne.