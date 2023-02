Football : Milan gagne pour le retour d’Ibrahimovic et rejoint l’Inter

L’AC Milan, avec les revenants Mike Maignan et Zlatan Ibrahimovic, a dominé l’Atalanta Bergame (2-0) pour rejoindre à la deuxième place du championnat, l’Inter Milan, battue à Bologne (1-0), dimanche lors de la 24e journée de Serie A.

Après un mois de janvier noir, le champion en titre a retrouvé Mike Maignan dans la cage, après cinq mois d’absence, et Zlatan Ibrahimovic, qui a enfin débuté sa saison neuf mois après avoir été opéré du genou. Mais il a surtout retrouvé des jambes, une défense (quatrième match consécutif sans encaisser de but) et une âme.