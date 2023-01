Football : Milan perd des points derrière Naples

Les Milanais n’ont pu faire mieux que match nul contre Lecce samedi et compte désormais neuf points de retard sur les leaders napolitains.

Menés 2-0 après une première demi-heure calamiteuse, à l’image du but contre son camp de Théo Hernandez après moins de trois minutes, les Rossoneri ont au moins eu le mérite de sauver un point en seconde période, sans brio mais avec énergie.

Rafael Leao a réduit la marque en angle fermé (58e) puis le capitaine Davide Calabria a égalisé de la tête sur une remise d’Olivier Giroud (70e). Mais Milan ne méritait sans doute pas davantage contre une belle équipe de Lecce (12e), invaincue depuis six matches et parfaitement organisée.

La Supercoupe au programme

Ces nouveaux points abandonnés par Milan, après le 2-2 concédé le week-end dernier à San Siro contre la Roma, font les affaires de Naples: le leader conforte toujours plus sa candidature à un premier scudetto depuis plus de 30 ans en comptant désormais neuf longueurs d’avance sur Milan et dix sur la Juventus (3e), atomisée vendredi 5-1 au stade Diego Maradona.